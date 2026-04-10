Умеренное тепло и слабая вероятность осадков: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Умеренное тепло и слабая вероятность осадков: прогноз погоды в Калининграде на выходные
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
В конце недели жителей региона ждут холодные ночи и умеренные дни с переменной облачностью и слабой вероятностью осадков. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В конце недели мы продолжим находиться в зоне холодных северных воздушных масс, затянутых бывшим циклоном „Рапунцель“. Впрочем, теперь над севером Европы установится антициклон, на периферии которого нас ждёт хоть и весьма прохладная, но преимущественно сухая и спокойная погода, так что сильный ветер больше не потревожит. Ночи будут очень холодными, ожидаются существенные заморозки. Днём температура будет постепенно повышаться и уже на выходные достигнет умеренных +10...+13°C. Наличие слабой атмосферной неустойчивости, вызванной близостью высотного циклона с центром над Беларусью, принесёт переменную кучевую облачность, быстро „нарастающую“ к полудню, на выходные местами не исключены даже короткие заряды дождя/ крупы», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области до −1...-3°C (местами до −4°C), у побережья −1...+3°C, переменная облачность, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет от −2...+2°C на восходе до +5...+8°C к полудню, будет ясно/ малооблачно. Днём в Калининграде и области до +8...+10°C (местами до +11°C), у побережья до +6...+8°C, переменная облачность без существенных осадков. Вечером похолодает от +6...+9°C на закате до +1...+4°C к полуночи, будет малооблачно, но на востоке региона не исключены локальные кратковременные заряды дождя/ крупы. Ветер переменный с северо-восточного на северный и северо-западный, слабый/умеренный (2-8 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области −1...+2°C (местами до −2...-3°C), у побережья 0...+3°C, переменная облачность, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет от −1...+2°C на восходе до +5...+8°C к полудню, будет малооблачно. Днём в Калининграде и области до +10...+13°C, у побережья до +8...+11°C, будет облачно с прояснениями и местами не исключены кратковременные заряды дождя/ крупы. Вечером похолодает от +7...+10°C на закате до +2...+6°C к полуночи, ожидается переменная облачность, в первой половине вечера местами не исключены кратковременные заряды дождя/ крупы. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный (на побережье переменный на северный/северо-западный), слабый/умеренный (2-8 м/с).

В начале следующей недели ожидается продолжение сухой и спокойной погоды. Ночи останутся холодными, высока вероятность заморозков до 0...-2°C, а дни за счёт прогрева воздушной массы станут более тёплыми (до +13...+16°C).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter