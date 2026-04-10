Разрыв между средними пенсиями в регионах РФ составил более 23 тысяч рублей

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в феврале 2026 года составила свыше 23 тысяч рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.

Максимальный средний размер пенсии, согласно данным Соцфонда, зафиксирован на Чукотке. В этом субъекте РФ он составил 41 943 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, где жители получали в среднем 18 615 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 328 рублей.

Средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей. За год сумма увеличилась на 1,8 тыс. рублей.

