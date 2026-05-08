СМИ: в России средний размер пенсии вырос в два раза за 10 лет

Средний размер пенсионного обеспечения в России за десять лет вырос в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в марте 2016 года средний размер пенсионного обеспечения составил почти 12,4 тыс. рублей. В марте 2026 года — около 25,3 тыс. рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, сумма выросла почти на 13 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в феврале 2026 года составила свыше 23 тысяч рублей.

Максимальный средний размер пенсии, согласно данным Соцфонда, зафиксирован на Чукотке. В этом субъекте РФ он составил 41 943 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, где жители получали в среднем 18 615 рублей.