СМИ: в России средний размер пенсии вырос в два раза за 10 лет

Все новости по теме: Социальные проблемы
СМИ: в России средний размер пенсии вырос в два раза за 10 лет

Средний размер пенсионного обеспечения в России за десять лет вырос в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в марте 2016 года средний размер пенсионного обеспечения составил почти 12,4 тыс. рублей. В марте 2026 года — около 25,3 тыс. рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, сумма выросла почти на 13 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в феврале 2026 года составила свыше 23 тысяч рублей.

Максимальный средний размер пенсии, согласно данным Соцфонда, зафиксирован на Чукотке. В этом субъекте РФ он составил 41 943 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, где жители получали в среднем 18 615 рублей.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter