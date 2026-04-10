Власти Калининграда ищут подрядчиков на проекты капремонта трамвайных линий (список)

Администрация Калининграда объявила серию закупок на разработку проектной документации для капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети на участках города. Общая начальная стоимость контрактов превышает 100 млн рублей, следует из данных на сайте ГИС «Торги».
Проектирование планируется для следующих участков:
-
ул. Шевченко (от узла по проспекту Ленинскому — ул. Шевченко до ул. Фрунзе) — 11 млн руб.;
-
ул. Дзержинского (от ул. Октябрьская, включая трамвайный узел, до ул. Аллея смелых) — 13 млн руб.;
-
пр-т Мира (от площади Победы, включая трамвайный узел, до ул. Е. Ковальчук, включая разворотное кольцо) — 43 млн руб.;
-
ул. Аллея смелых (от ул. Дзержинского до разворотного кольца включительно) — 23 млн руб.;
-
ул. Черняховского (включая трамвайный узел на пересечении с проспектом Ленинским) — 33 млн руб.;
-
пр-т Ленинский (от ул. Черняховского до ул. Шевченко, включая трамвайный узел по проспекту Ленинскому — ул. Шевченко) — 21 млн руб.;
-
пр-т Московский (от съезда с Второго эстакадного моста до Моста Деревянный) — 9 млн руб.;
-
ул. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. 9 апреля, включая трамвайную сеть) — около 5,3 млн руб.;
-
пл. Победы (от проспекта Мира до проспекта Ленинский) — около 5,3 млн руб.
Срок выполнения работ по большинству контрактов составляет до 270 календарных дней с момента заключения. Итоги аукционов планируется подвести 27-29 апреля.
Технические задания по объектам в целом унифицированы и предусматривают комплексную модернизацию трамвайной инфраструктуры. В частности, проектировщикам необходимо предусмотреть капитальный ремонт путей с расчетной скоростью движения трамваев до 40 км/ч; заложить автоматизацию стрелочных переводов; спроектировать приподнятые посадочные платформы для пассажиров; предусмотреть ограждения и организацию безопасного движения; использовать гранитный бортовой камень с возвышением не менее 20 см; проработать переустройство инженерных коммуникаций; подготовить решения по организации дорожного движения; включить мероприятия по благоустройству и озеленению территорий.
Финансирование проектных работ осуществляется за счет средств городского бюджета. Заказчиком выступает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Строительно-монтажные работы объектов запланированы на 2028-2030 годы.
В августе 2025 года глава горадминистрации Елена Дятлова сообщила, что власти готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей после того, как председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Калининграде необходимо обновить трамвайную сеть. Тогда же сотрудники мэрии города составляли перечень трамвайных путей, которые нужно ремонтировать в первую очередь. Дятлова отметила, что прежде, чем перейти к расширению трамвайной сети, город должен привести в порядок существующую инфраструктуру. «Существующая инфраструктура находится в депрессивном состоянии. Мы не можем сегодня по существующей трамвайной инфраструктуре ехать с заявленной скоростью завода-производителя», — добавила она.