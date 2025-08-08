Власти Калининграда готовят план масштабного ремонта трамвайных путей

Калининградские власти готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей после того, как председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Калининграде необходимо обновить трамвайную сеть. О том, что сотрудники мэрии города составляют перечень трамвайных путей, которые нужно ремонтировать в первую очередь, в пятницу, 8 августа, заявила глава горадминистрации Елена Дятлова.

«В настоящий момент коллеги определяют приоритеты, укрупненно подсчитывают стоимость строительно-монтажных работ, — сообщила она. — Мы в ближайшее время будем выделять денежные средства на разработку проектно-сметной документации, то есть готовиться к тому, чтобы можно было принять федеральные деньги».

Дятлова отметила, что прежде, чем перейти к расширению трамвайной сети, город должен привести в порядок существующую инфраструктуру.

«Мы ежегодно сейчас закладываем денежные средства на ремонтные работы трамвайной инфраструктуры. Это ремонтные работы, которые каждый год администрация Калининграда вместе с „КалининградГорТрансом“ предусматривает в бюджете и проводит. Это замена рельсов на Фестивальной аллее, установка автоматических стрелок, кольцо на проспекте Мира и производство работ на оставшейся части до Фестивальной аллеи, — пояснила она. — Существующая инфраструктура находится в депрессивном состоянии. Мы не можем сегодня по существующей трамвайной инфраструктуре ехать с заявленной скоростью завода-производителя».

Дятлова добавила, что водители трамваев сознательно ограничивают скорость, так как «боятся схода».

«Сначала приводим в порядок то, что есть, потом мы говорим о том, что мы можем замахиваться на строительство, — продолжила она. — Дайте моим коллегам, которые сейчас делают дорожную карту, выбрать приоритетное направление, что мы будем делать в первую очередь, что во вторую, что в третью. Конечно, то, что мы разработали, обязательно представим для оценки транспортным специалистам и горожанам».

Тем, кто хочет понять, в каких направлениях будет расширение трамвайной инфраструктуры, Дятлова посоветовала открыть Генплан города, в котором эти направления заложены.

1 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам федеральных министерств проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта. Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено подготовить соответствующие предложения к 1 ноября 2025 года.