В Калининграде ищут подрядчика для ремонта школы № 9 за 189 млн рублей

В Калининграде ищут подрядчика, который займётся комплексным капитальным ремонтом здания школы № 9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Способ проведения закупок — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 20 апреля, итоги подведут 22 апреля. На работы выделяют 189 825 180 руб. Закончить их необходимо не позднее 31 августа 2027 года.

На первом этапе подрядчику предстоит провести демонтаж старых конструкций, отремонтировать кровлю, устроить парапеты, а также выполнить часть фасадных работ. Эти мероприятия запланированы на лето 2026 года.

Основной объём работ придётся на лето 2027 года. В этот период предусмотрен ремонт оставшейся части фасада, лестниц и крылец, козырьков и отмостки. Кроме того, в здании обновят инженерные системы: холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, канализацию и ливневую систему.

Проект включает и внутренние работы: отделку стен и потолков, замену окон и дверей, устройство полов и перегородок, ремонт лестничных клеток. Отдельно предусмотрен монтаж вентиляции, в том числе в спортзале и пищеблоке.

Анонс закупки был размещен в феврале текущего года. Как ранее сообщили «Новому Калининграду» в региональном министерстве образования, всего в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 школах областного центра. Речь идёт о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50. Список запланированных работ, как уточнили в министерстве, везде разный.