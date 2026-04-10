Калининград вошёл в топ-5 туристических направлений на майские праздники

Калининград вошёл в пятёрку самых популярных туристических направлений в России на майские праздники. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков OneTwoTrip и ВТБ.

По информации экспертов, на Калининград приходится около 3% всех отельных бронирований на период праздничных выходных. Город занял пятое место в рейтинге, уступив Казани (14,9% бронирований), Санкт-Петербургу (13,8%), Москве (11,4%) и Нижнему Новгороду (4,5%).

Аналитики отмечают, что в этом году средняя продолжительность поездок на майские праздники сократилась — до 2,3 дня против 2,6 дня годом ранее. Это связано с меньшим количеством выходных: в 2026 году россияне отдыхают с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом при оформлении отпуска между этими датами длительность поездки может увеличиться до 11 дней.

