СМИ: Медведев стал главным редактором новых школьных учебников

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минпросвещения РФ Ольгу Колударову.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — всё это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — сказала замминистра в ходе презентации государственных учебников.

Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В секретариате зампреда Совета безопасности РФ сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

По словам главы общественного совета при Минпросвещения РФ, учителя обществознания и истории Дмитрия Лутовинова, вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно. «Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса», — отметил эксперт.

В 2025 году обществознание стало самым популярным экзаменом среди выпускников 9-х классов в Калининградской области.