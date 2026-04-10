СМИ: Медведев стал главным редактором новых школьных учебников

Все новости по теме: Образование
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минпросвещения РФ Ольгу Колударову.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — всё это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — сказала замминистра в ходе презентации государственных учебников.

Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В секретариате зампреда Совета безопасности РФ сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

По словам главы общественного совета при Минпросвещения РФ, учителя обществознания и истории Дмитрия Лутовинова, вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно. «Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса», — отметил эксперт.

В 2025 году обществознание стало самым популярным экзаменом среди выпускников 9-х классов в Калининградской области.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

