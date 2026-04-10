Власти выдали предостережение из-за вывесок на исторической школе им. Гербарта

Фото: скриншот сайта Авито
Службу госохраны объектов культурного наследия Калининградской области смутили рекламные вывески и кондиционеры на фасаде исторического здания бывшей кёнигсбергской народной школы имени Иоганна Фридриха Гербарта (ул. Больничная, д. 24). О том, что предостережение собственнику здания (им с сентября 2025 года является компания «Гостиница „Берлин“»), было выдано Службой еще во второй половине февраля этого года, «Новому Калининграду» сообщил бывший арендатор здания.

В самом предостережении указано, что собственник обязан незамедлительно удалить незаконные вывески рекламного характера, демонтировать кондиционеры и водомат «Живая вода», а также провести работы по благоустройству территории.

Собственник здания, гендиректор ООО «Гостиница „Берлин“» Алексей Роменко, в ответе на официальный запрос от 6 апреля сообщил «Новому Калининграду», что компания уже ведет совместную работу со Службой госохраны ОКН по факту выявленных нарушений. По его словам, памятник архитектуры «используется исключительно по его целевому предназначению».

«Это нежилое административное здание, в строгом соответствии с охранным обязательством на объект культурного наследия № 212 от 30.06.2011», — добавил Роменко.

Руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что претензий к собственнику действительно осталось немного.

«Роменко у нас в списке позитивных персонажей. Он сам юрист, он обычно приходит и вплоть до деталей всё согласовывает. Если есть предостережение, может быть, сотрудники где-то поспешили. Собственник не анархист, он всегда с нами свои действия обсуждает предварительно», — добавил он.

Здание бывшей школы было выставлено на продажу осенью 2024 года. Собственник просил за здание 180 млн рублей. Имущественный комплекс состоял из шести строений общей площадью более 3 тыс. кв. м. Административное здание имеет четыре этажа, подвал и встроенный гараж. Земельный участок под комплексом с кадастровым номером 39:15:132318:8 находится в долгосрочной аренде на 49 лет. 

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

