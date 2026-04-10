Открытие сквера у мореходного колледжа в Калининграде сдвинулось на июль

Благоустройство сквера на ул. Краснооктябрьской около КМРК затянулось из-за погодных условий и работы, связанной с археологией. Из-за этого срок завершения работ сдвинулся с апреля на июль 2026 года. Об этом говорится в ответе пресс-службы правительства области на официальный запрос «Нового Калининграда».

«По информации администрации городского округа „Город Калининград“ с учетом погодных условий в январе-феврале 2026 года работы на сквере были приостановлены и возобновлены в марте 2026 года. Планировалось, что работы по благоустройству сквера будут завершены к апрелю текущего года», — отмечается в ответе. Вместе с тем, добавили в правительстве, территория находится в историческом центре города, в связи с чем «работы сопровождаются археологией с выявлением исторических слоев и артефактов, что влечет дополнительные работы и корректирует сроки выполнения работ по благоустройству».

«Ориентировочный срок завершения работ с учетом обозначенных обстоятельств — июль 2026 года», — сообщили в пресс-службе. — По информации инвестора конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции скульптуры для сквера планируется провести в 2026 году параллельно с производством работ на объекте«.

В ответе на запрос также говорится, что решение о благоустройстве территории является инициативой Группы компаний «Эталон». Для реализации проекта мэрия Калининграда выдала инвестору разрешение на размещение объектов благоустройства на указанной территории. Соглашение в части реконструкции сквера с инвестором не заключалось.

Сквер около Калининградского морского рыбопромышленного колледжа закрыли на «редевелопмент» в августе 2025 года. Благоустройство сквера — это так называемая социальная нагрузка группы компаний «Эталон», вошедшей в число инвесторов, крупные проекты которых по застройке прибрежной территории в Отрадном были одобрены инвестсоветом при губернаторе.

