«Эталон» у «мореходки»: как исполняют социальные обязательства крупные инвесторы (фото)

Сквер около Калининградского морского рыбопромышленного колледжа (на перекрестке Краснооктябрьской и Ленинского проспекта напротив «Атлантики») закрыли на «редевелопмент» ещё в августе 2025 года. Благоустройство сквера — это так называемая социальная нагрузка группы компаний «Эталон», вошедшей в число инвесторов, крупные проекты которых по застройке прибрежной территории в Отрадном были одобрены инвестсоветом при губернаторе. «Новый Калининград» разбирался, что происходит с этой территорией и что пообещали инвесторы в обмен на застройку побережья.

В знаменитом сквере у «мореходки», который приходил в запустение последние десятки лет, мы побывали 17 марта. Территория огорожена забором, стволы деревьев укутаны, чаша фонтана советских времён демонтирована, вокруг груды земли, осколки кирпичей и обломки бетона с арматурой . Между тем с официального старта работ прошло уже больше полугода. О нём, напомним, заявлял президент ГК «Эталон» Михаил Бузулуцкий в интервью изданию «Коммерсант». Он говорил, что Калининград для «Эталона» — территория стратегического интереса, в регионе виден потенциал, и застройщики готовы инвестировать: строить жилье, создавать инфраструктуру, развивать общественные пространства. И что планируется воссоздать сквер у КМРК в самое ближайшее время, сделать его «местом, куда захочется возвращаться», поскольку «общественные пространства представляют собой стратегическую инвестицию в устойчивое развитие городской среды и повышение качества жизни горожан» и т.д. и т.п.

В распоряжении «Нового Калининграда» имеется письмо администрации Калининграда, адресованное руководству ГК «Эталон», в котором говорится, что проект должен был быть завершен к 7 апреля 2026 года, но сейчас он пробуксовывает. В мэрии Калининграда подтвердили, что в настоящее время у них «есть общение с инвестором по поводу ситуации с благоустройством». Но комментировать документ отказались.

В имеющемся в распоряжении редакции письме главы администрации Елены Дятловой на имя Михаила Бузулуцкого говорится, что благоустройство сквера по ул. Краснооктябрьской в Калининграде — это благотворительный проект ООО «Специализированный застройщик „Эталон Калининград Отрадное“» (дочерняя компания ГК «Эталон»). Концепция благоустройства была утверждена администрацией города, она предусматривает создание «оснащенного общественного пространства в центральной части города, отвечающего современным требованиям и стандартам и призванного стать местом притяжения гостей и жителей города». Размещение объекта планируется на основании полученного инвестором разрешения от 27 мая 2025 № 316-р на размещение элементов благоустройства территории в границах кадастрового квартала 39:15:140406, земельных участков с КН 39:15:140406:198, 39:15:140406:199, сроком на 18 месяцев.

«В настоящее время разрабатываемые и представляемые на согласование в администрацию разделы рабочей документации содержат проектные решения, отличающиеся от утвержденной концепции в части объемов благоустраиваемой территории и работ на ней, а также используемых материалов, — говорится в письме. — Предлагаемые изменения содержат минимальные решения по благоустройству указанной территории и не соответствуют практике, применяемой при обустройстве общественных пространств в центральной исторической части Калининграда».

В письме отмечается, что [инвестором] предлагается сокращение площади, изначально планируемой к благоустройству, замена малых архитектурных форм. Кроме того, не приняты решения по архитектурно-художественной подсветке сквера. «Также до настоящего времени не объявлен конкурс на разработку архитектурной концепции скульптуры, которая планировалась для установки на благоустроенной территории», — говорится в документе. Горвласти также обращают внимание инвестора, что разработка новой концепции, предусматривающей замену и сокращение ранее утвержденных решений, должна быть повторно презентована губернатору Алексею Беспрозванных, что потребует дополнительного времени.

Всё это «в условиях ограниченных сроков ставит под угрозу своевременную реализацию проекта», поскольку ранее в администрации была составлена «дорожная карта», предусматривающая торжественное открытие сквера 7 апреля 2026 года. В заключение горвласти просят Михаила Бузулуцкого выразить свою позицию «в возможно короткие сроки». «Новый Калининград» направил в ГК «Эталон» запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

О том, что сквер у КМРК будет благоустраивать именно ГК «Эталон», стало известно в апреле 2025 года. Тогда глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что группа компаний выразила готовность стать инвестором проекта, на его реализацию потребуется около полутора лет. Губернатор Алексей Беспрозванных попросил ускориться: «Давайте к 80-летию Калининградской области. Я поговорю с ними, чтобы они приложили максимум усилий. Прямо сейчас торопитесь, чтобы быстрее сделать проект».

Проект был представлен уже в июне на площадке «ГорПросвета». Жители областного центра под анонсом мероприятия оставили свои комментарии и вопросы, большая часть которых касалась восстановления фонтана и сохранения деревьев. Кроме того, прозвучали мнения о том, что на этом месте не нужны масштабные мероприятия — для них достаточно острова Канта и сквера около Музея изобразительных искусств, а территорию можно было приспособить и для курсантов КМРК, которые учатся в колледже и проводят время в сквере. В ходе презентации главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов сообщил, что конструкция фонтана уже утрачена, нет смысла сохранять его в том виде, в каком он был ранее.

Модератор «ГорПросвета» культуролог Александр Попадин убедил главного архитектора и представителя «Эталона» Андрея Щербакова, что необходимо сохранить фонтан, но видоизменить его — сделать не в форме чаши, а в виде скульптуры. В качестве примера он привел композицию «Борющиеся зубры» на Советском проспекте напротив КГТУ. Главный архитектор города с ним согласился. Представитель инвестора ГК «Эталон» Андрей Щербаков в обсуждении концепции практически не участвовал, но акцентировал внимание на том, что сквер станет подарком крупного застройщика Калининграду и реализовать проект планируется к маю 2026 года, чтобы торжественно перерезать ленточку можно было ко Дню города в год 80-летия области. При этом он добавил, что благоустройство сквера и установка затем монумента-фонтана будут разведены по срокам — сначала благоустройство, потом уже монумент.





«Социальную нагрузку» для крупных инвесторов, которые без торгов и по минимальной арендной плате получают крупные земельные массивы в довольно интересных местах Калининградской области, придумал губернатор Алексей Беспрозванных. Ранее инвесторы, получавшие землю на максимально льготных условиях, в социалку вкладываться особо не торопились.

Совет при губернаторе Калининградской области по улучшению инвестиционного климата был создан ещё в 2011 году. Его цель — помогать инвесторам. Благодаря статье 19.2 регионального закона «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» инвесторы, которые реализуют крупные по финансовым вложениям проекты, получили возможность забирать интересующие их участки без торгов. Проще говоря, не переплачивать за право аренды или собственности в десятки раз, «торгуясь» во время открытых аукционов с конкурентами. Более того, ставка аренды за землю в первые годы составляет всего 0,005 от кадастровой стоимости участка. Таким образом, например, аренда территории променада под новостройками на первой линии в Светлогорске могла обходиться застройщику всего в 50 тыс. руб. в год. Что получил взамен муниципалитет? Застройщик подарил городу бювет на семь кранов минеральной воды, который, как заверили сами инвесторы, стал достопримечательностью города. Апартаменты же в построенных на променаде домах продаются по 700 тыс. руб. за квадратный метр.

За последние годы губернаторский совет одобрил десятки масштабных проектов, инвесторы получили благодаря этому землю без торгов. Первые проекты стали вноситься в реестр в 2018 году. На сегодня их 35. По факту же любой инвестор, обладающий солидными средствами, может присмотреть себе участок в Калининградской области под застройку и получить его на максимально льготных условиях.

Кстати, председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин в феврале 2024 года заявил, что все реализуемые в регионе масштабные инвестпроекты имеют социальную ориентацию, и отдельно в закон требование о строительстве социальной инфраструктуры никто вносить не собирается. Однако уже в феврале 2025 года новый на тот момент губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в правительстве Калининградской области пересмотрели подход к выделению земельных массивов инвесторам и теперь на них будут возлагать более серьезные социальные обязательства, в том числе строительство детсадов и школ. Он также намекнул, что из-за этого нововведения не все инвесторы были довольны. В ГК «Эталон», судя по всему, на такие требования согласились.

Крупный инвестпроект по застройке 23 га на побережье в Отрадном, которой собирается заняться «Эталон», был одобрен на инвестсовете при губернаторе Алексее Беспрозванных в конце декабря 2024 года. Тогда же был одобрен проект компании «СЗ „Берег Девелопмент“», которая собирается «строиться» рядом.

«Эталон» заявил о намерении построить пансионат, гостиничный и жилой комплексы, а также школу «первой ступени обучения с дошкольным отделением на территории Светлогорского округа». В своём релизе для СМИ компания сообщила, что намерена «обустроить» на 23 гектарах пространство площадью 208 тыс. кв. м.: построить жилой комплекс бизнес-класса на 2100 квартир, коммерческие помещения площадью 1,8 тыс. кв. м, пятизвёздочный отель со СПА и бассейном. Застройщик намерен облагородить спуск к морю, обустроить автостанцию и построить начальную школу с детским садов в общей сложности на 450 детей. Планировалось, что реализация проекта начнется уже в 2025 году и завершится к 2032 году. В первую очередь войдет строительство жилья площадью 43,7 тыс. кв. м, пансионата площадью 28,6 кв. м, а также спуска к морю и автостанции. Президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий заявил, что благодаря проекту Калининградская область получит «новый курорт мирового уровня» и 1100 новых рабочих мест. Сумма инвестиций не называлась.

В июне 2025 года на ПМЭФ в Санкт-Петербурге губернатор и президент «Эталона» подписали соглашение, предусматривающее не только застройку в Отрадном, но и «участие в комплексном развитии территории на острове «Октябрьский» в Калининграде, включая строительство объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры, участие в строительстве на побережье Балтийского моря туристического кластера «Белая Дюна», строительство на территории региона жилых комплексов с социальной инфраструктурой, создание в Калининградской области производственного, логистического и складского предприятий бесперебойного обеспечения объектов строительства Группы «Эталон», социальные и благотворительные проекты. Как утверждают источники «Нового Калининграда», под «Эталон» также «расчищают» казармы Кронпринц, спешно выселяя из них арендаторов. Однако подтвердить оперативно эту информацию не удалось.





Алексей Беспрозванных и Михаил Бузулуцкий на ПМЭФ, фото: пресс-служба правительства области

Здесь стоит отметить, что сквер у «мореходки» — не единственная «социальная нагрузка» для «Эталона», который планирует застроить 23 гектара в пос. Отрадное. Как удалось выяснить «Новому Калининграду, застройщик также согласился пожертвовать миллиард рублей «Областной фармацевтической компании» на покупку лекарств для калининградских льготников. Миллиард разделили на несколько траншей, которые компания должна выплатить с 2025 по 2027 год. Первые 375 млн руб. предполагалось передать Фармкомпании еще в прошлом году, но только после того, как будет утверждена документация по планировке территории, включающей в себя проект планировки территории с проектом межевания в его составе (далее ДПТ). Правда, деньги в прошлом году до льготников не дошли. Как выяснилось из ответа правительства области на запрос «Нового Калининграда», по состоянию на февраль 2026 года проект ДПТ всё ещё «находился на утверждении». Инвестор же исполнил свои обязательства по осуществлению пожертвований в 375 млн руб. ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания» 9 февраля этого года.

Получается, что хотя на ПМЭФ в июне и было подписано общее соглашение, до конкретного документа, регламентирующего благотворительные проекты компании, дело дошло лишь к осени. Во всяком случае, в ответе пресс-службы правительства области на запрос «Нового Калининграда» говорится, что «соглашение о ходе реализации проекта было заключено между инвестором и министерством по культуре и туризму Калининградской области 15 сентября 2025». Правда, ранее эта информация официально в СМИ не озвучивалась.

Социальную нагрузку «возложили» и на другого застройщика Отрадного — строительную компанию «Берег Девелопмент», входящую в ГК «КОРТРОС». По информации, озвученной правительством, компания пообещала благоустроить сквер и мемориал на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года на ул. Комсомольской. Дополнительно ГК «КОРТРОС» намерена разработать концепцию рекреационно-прогулочной зоны от границ участка в Отрадном до береговой линии Балтийского моря в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды». Также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в составе санатория, который смогут посещать не только гости, но и жители региона. Предполагается, что ФОК площадью не менее 1 800 кв. м. будет готов к эксплуатации в 2030 году.

Как обстоят дела с социальными обязательствами у этих инвесторов, какая нагрузка возложена на остальных, входящих в реестр, власти до настоящего времени не сообщали. Как и нет в открытых источниках информации об условиях соглашений о реконструкции со стороны «Эталона» сквера у «мореходки». «Новый Калининград» направил соответствующие запросы в органы власти.



Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», пресс-служба правительства, иллюстрации: концепция благоустройства сквера, представленная на «ГорПросвете»