Солнечно и без осадков: погода в Калининградской области 11 апреля

Днём в субботу, 11 апреля, в Калининградской области ожидается солнечная погода без дождя. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер северо-восточный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу на побережье ожидается +8°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске и Гвардейске температура воздуха составит +11°C, на востоке региона +13°C, осадков на всей территории не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу безоблачно, осадки не прогнозируются. Температура утром будет на уровне +2,9°C, днём прогреется до +10,1°C, вечером опустится до +6,6°C. Влажность составит от 38 до 50%, давление — 764 мм.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днем в Калининграде и области до +9...+11°C (местами до +12°C), у побережья до +6...+9°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков. Вечером похолодает от +6...+10°C на закате до +1...+3°C к полуночи, малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер в течение суток в восточной части региона преимущественно северо-восточный, у побережья и на западе (включая Калининград) днем и вечером переменный на северный/северо-западный. Ночью и утром ветер слабый (1-5 м/с), днем и вечером умеренный (3-9 м/с). Атмосферное давление 764-765 мм рт.ст.