В Калининграде приставы «убедили» виновника ДТП возместить ущерб за разбитую «Ауди»

Ограничения, наложенные на недвижимость и счета, побудили калининградца погасить задолженность за ремонт чужого автомобиля, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Автомобилю марки «Ауди Q3» в результате ДТП были причинены механические повреждения. Виновным в аварии признали второго участника — владельца «Ауди Q5». Ремонт разбитой машины был оценен в 1,6 млн рублей. Однако страховка виновника ДТП покрыла лишь 400 тысяч рублей. Остальные 1,2 млн рублей калининградец был обязан выплатить по решению суда.

Чтобы побудить мужчину к погашению задолженности, сотрудники службы наложили арест на его счета и вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих ему двух земельных участков площадью 8 и 11 соток в Гурьевском районе и двух помещений площадью 64 и 273 кв. м в Калининграде.

Меры подействовали незамедлительно — вся сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения. Вынесения исполнительского сбора не потребовалось. Денежные средства будут направлены взыскателю. Ограничения со счетов и имущества должника сняты.