Биржа, пенсионный фонд, покупка через интернет: как мошенники похитили больше 17 млн за неделю

Все новости по теме: Криминал
За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 13 жителей Калининградской области. Общий ущерб превысил 17,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наибольшую сумму потерял пенсионер из Гурьевска. Под предлогом обвинений в финансировании вооруженных сил иностранного государства его убедили перевести 3,27 млн руб.

Строитель из Калининграда лишился 995 тыс. руб. после звонков о якобы попытках оформить кредиты на его имя. Мошенники также убедили его в необходимости аннулировать доверенность и задекларировать наличные средства.Психолог из Балтийска и машинист из Калининграда поверили в возможность заработка на инвестициях и перевели злоумышленникам 1,5 млн и 334 тыс. руб. соответственно, в том числе кредитные средства.

Две пенсионерки из Калининграда стали жертвами схемы с лжесотрудниками Пенсионного фонда и правоохранительных органов. Им сообщили о якобы полученном доступе к их счетам, после чего женщины перевели 2,32 млн и 420 тыс. руб. Ещё одну пенсионерку из областного центра убедили передать курьеру 545 тыс. руб. наличными под предлогом увеличения пенсии. Кроме того, предприниматель из Калининграда перевел 980 тыс. руб., пытаясь приобрести автомобиль по объявлению в интернете.

В прокуратуре призывают жителей региона сохранять бдительность и не выполнять финансовые операции по указанию неизвестных лиц.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

