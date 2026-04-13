Арендаторы кирхи Рудау собираются создать аттракцион с мельничной вагонеткой (фото)

Арендаторы кирхи Рудау намерены создать аттракцион с мельничной вагонеткой. Об этих планах в воскресенье, 12 апреля, сообщил паблик «Кирха Рудау. Парк-Музей».

Желание получить собственную вагонетку у создателей музея появилось еще в прошлом году, когда специалисты «Водоканала» отреставрировали и поставили на ход старинную вагонетку из Кёнигсберга.

«Вагонетки — это очень интересный с точки зрения истории экспонат! Именно они дали старт развитию всего железнодорожного транспорта. Впервые колесо с ребордой на чугунной рельсе появилось на шахтной вагонетке, — сообщил паблик. — Прошло два месяца. Позвонил товарищ, увлекающийся подводным поиском и рассказал, что он вытащил из ила речки целую вагонетку! Кроме того, некоторое время назад, в лесу на месте старой мельницы, были найдены кривые вагонеточные рельсы. Всего метров семь, но с сохранившимися оригинальными железными шпалами! Чуть не угодили в металлоприёмку».

Инвесторы выкупили артефакты и отреставрировали их. В ближайшее время вагонетку собираются поставить на рельсы.

«Появившись на горных разработках в 17 веке в виде крепких деревянных ящиков на колесах, к ХХ веку в Европе и России вагонетки уже широко использовались на различных производствах, складах, подвалах крупных магазинов и военных сооружениях, — добавили создатели музея. — Нашу вагонетку будем считать мельничной. Ведь мы уже неоднократно рассказывали, что механизированная мельница в Рудау, была крупнейшей на Самбии, и именно в честь неё, советским правительством и был назван наш посёлок».

Запустить аттракцион планируют к 1 мая.