Прокуратура выявила износ водопровода на 98% в Пятидорожном

Прокуратура Багратионовского района провела проверку после публикации в интернете о проблемах с водоснабжением в поселке Пятидорожное. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что МУП „Водоканал-Теплосеть“ осуществляет предоставление потребителям коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества. При этом администрация муниципального округа не принимает мер по ремонту линейного участка водопроводной сети, износ которого составляет более 98%», — передает пресс-служба.

По итогам проверки прокурор Багратионовского района внес представление врио главы администрации муниципального округа.

В ведомстве добавили, что устранение нарушений и восстановление прав жителей поселка поставлено на контроль.