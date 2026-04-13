В Таджикистан передали медаль «За боевые заслуги», утерянную минометчиком в 1945 году (фото)

Калининградские власти передали в Таджикистан медаль «За боевые заслуги», найденную в 2025 году поисковиками отряда «Совесть». Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель отряда Руслан Хисамов, награда была обнаружена в поле под Знаменском, неподалеку от которого после окончания боевых действий была расквартирована 8-я отдельная тяжелая минометная Кенигсбергская ордена Кутузова и Александра Невского бригада РГК 3-го Белорусского фронта. Ее владельцем был уроженец Ленинабадского района Таджикской ССР (сегодня Худжанд в Таджикистане) младший сержант Алим Ишанов.

«Медаль явно была утрачена после окончания боев, так как вручили ее Ишанову 21 мая 1945 года, — рассказал Хисамов. — Причем получил он ее именно за штурм Кёнигсберга. Кстати, отмечу, что бригада, в которой служил младший сержант, была на особом счету, так как на ее вооружении стояли минометы калибра 160 мм. Их использовали на тех участках фронта, где у немцев были самые серьезные укрепления, поэтому бригаду перебрасывали с одного участка на другой. Она участвовала в боях под Голдапом, ее бросали в район Мельзака, Рагнита, Лабиау, Кройцбурга, Пилькаллена. То есть туда, где возникали проблемы с продвижением войск».

Судя по наградным документам, Ишанов занимал должность топовычислителя 2-го дивизиона, и при подготовке прорыва вражеской обороны в районе города Кенигсберг он «неоднократно выходил на засечку целей, обнаруженных разведчиками».

«Кропотливая работа топографа Ишанова содействовала разрушению вражеских огневых точек, так как засечка целей была точная. Топопривязка огневых точек в районе Кенигсберга производилась под сильным огнем противника. Несмотря на опасность для жизни, Ишанов в содействии с другими привязал огневые точки с исключительной точностью, что способствовало поражению целей противника и продвижению нашей пехоты вперед», — говорится в наградном листе.

Дальнейшую судьбу фронтовика, к сожалению, установить не удалось, однако известно, что в 1985 году он был еще жив, так как был награжден орденом Отечественной войны второй степени.

Награду передали родственникам 10 апреля через генконсула Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Хуршеда Шерали.