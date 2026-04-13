ЦБ: количество поддельных банкнот в Калининградской области снижается

В банковской системе Калининградской области в 2025 году выявили 29 банкнот Банка России с признаками подделки. Годом ранее в регионе были обнаружены 34 фальшивые купюры. Об этом сообщили в отделении по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центробанка.

​​Среди обнаруженных подделок — 16 банкнот номиналом 5000 рублей, девять банкнот номиналом 1000 рублей и по две банкноты номиналами 50 и 2000 рублей.

«Российские банкноты — одни из самых защищённых в мире. Благодаря модернизации и усовершенствованию защитных элементов количество подделок из года в год снижается. Так, за последние шесть лет количество фальшивок, выявленных в банковской системе Калининградской области, сократилось более чем в четыре раза. В настоящее время в обороте уже находятся обновлённые банкноты номиналом 100 и 5000 рублей. В конце прошлого года Банк России представил ещё одну модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей. На очереди находятся 10, 50 и 500 рублей», — пояснил управляющий отделением Евгений Малый.

Самостоятельно проверить защитные признаки наличных денег можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России».

Для кассовых работников торгово-сервисных организаций Банк России разработал специальный дистанционный учебный курс, который содержит всю необходимую информацию и позволит повысить компетенции для профессиональной работы с наличными деньгами.