VK планирует создать Национальную новостную платформу на базе «Дзен»

VK собирается создать Национальную новостную платформу на базе агрегатора новостей «Дзен». О том, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже в мае, сообщает «Коммерсант».

«Виджет платформы предлагается в обязательном порядке встраивать на главную страницу маркетплейсов, социальных сетей и видеосервисов, с которыми планируется делиться рекламной выручкой, — уточняет издание. — По замыслу авторов идеи, партнерство с Национальной новостной платформой поможет и федеральным СМИ: как минимум увеличит пользовательский трафик, который к 2026 году в ряде медиа сократился на 30–70%».

Информация о создании Национальной информационной платформы изначально была подана через презентацию холдинга VK, которая имеется в распоряжении издания. Накануне внедрения платформы, как уточняют источники «Коммерсанта», в ФЗ «Об информации» предлагается внести поправки, которые закрепят статус Национальной информационной платформы и механизм ее регулирования. Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже в мае этого года.

«Исходя из презентации, поисковые и аудиовизуальные сервисы, соцсети и классифайды будут обязаны встраивать новостной блок „Дзена“ в свои сайты и приложения. В соцсетях и поисковых сервисах он будет размещаться в формате виджета с топ-5 новостями на главной странице, в то время как на аудиовизуальных площадках и классифайдах виджет будет изображен только в формате кнопки для перехода на сайт „Дзена“ в раздел топ-15 новостей. Уточняется, что сервисы с ежедневной активной аудиторией более 5 млн человек должны будут установить такой виджет сразу после принятия законопроекта, остальным ресурсам будет доступна отсрочка сроком на полгода», — добавляет издание.

В презентации VK также сказано, что отбирать СМИ, чьи заголовки будут отображаться во встраиваемом информационном блоке «Дзена», будет непосредственно правительство РФ. Им же будет определен оператор Национальной платформы на пять лет.