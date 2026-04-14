ГД планирует рассмотреть проект об использовании ВС РФ для защиты граждан за рубежом

Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о возможности экстерриториального использования по решению президента РФ формирований Вооруженных сил России для защиты россиян, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Предлагаемые законопроектом меры позволят избегать случаев, подобных аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что он «разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций».

Согласно действующей ст. 8 ФЗ «О безопасности», президент принимает в соответствии с российским законодательством меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам или основам публичного правопорядка РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что меры должны помочь избежать случаев, похожих на арест в Польше российского археолога Бутягина. «Дело в том, что, видите, ученый, археолог с мировым именем читал лекции, но он никак не связан с специальной военной операцией. Его в Польше задерживают, маринуют в тюрьме и после этого собираются передавать на Украину, где ничего хорошего не ждет. Ради таких и подобных случаев необходим этот законопроект», — сказал Картаполов.

По его словам, «здесь надо четко понимать, что это не означает, что в случае подобной ситуации сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры». «Вовсе нет. Само наличие такого законопроекта, оно уже будет являться очень серьезным сдерживающим фактором для тех, у кого подобные мыслишки еще бродят в головах», — считает глава комитета.

«Ну и опять-таки надо четко понимать, что в наших Вооруженных силах достаточно сил, средств и возможностей, чтобы выполнить задачу, не привлекая излишнего внимания, но выполнить гарантированно. Поэтому мы в комитете поддержали эту инициативу и будем предлагать нашим коллегам однозначно присоединиться и тоже поддержать», — сказал Картаполов.

Археолога-античника Бутягина польские власти арестовали в начале декабря 2025 года в Варшаве, после того как он принял участие в нескольких научных конференциях и провел ряд лекций в нескольких странах ЕС. Украина потребовала экстрадиции Бутягина, обвиняя его якобы в разрушении античного городища Мирмекий в Крыму в результате раскопок. Бутягин, работающий в Мирмекии с 1999 года как начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), с момента присоединения Крыма к России в 2014 году не брал у украинских надзорных органов разрешений на раскопки. На Украине Бутягину грозит до пяти лет тюрьмы.

В феврале 2026 года сообщалось, что после ареста Бутягина Минобрнауки России рекомендовало вузам и НИИ при приглашениях на мероприятия в «недружественные» страны сначала обращаться в ведомство для оценки целесообразности участия.