В Калининграде ищут подрядчика для обеспечения стоянки судов «Крузенштерн» и «Седов»

В Калининграде ищут подрядчика для оказания услуг по обеспечению безопасной стоянки учебных парусных судов «Крузенштерн» и «Седов». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора — 13,9 млн рублей. Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 21 апреля, итоги подведут на следующий день. Услуги необходимо будет оказывать с 1 мая по 31 декабря 2026 года круглосуточно и по заявкам заказчика. Работы предусмотрены в порту Калининград в черте города — на базе портовой инфраструктуры исполнителя.

Согласно графику, «Седов» будет находиться в порту с 1 мая по 31 декабря. Крузенштерн будет выходить в море и возвращаться в порт в течение навигации. Так, после ремонта на судоремонтном заводе (с 14 мая по 1 июня) «Крузенштерн» пробудет в порту до 14 июля, затем выйдет в море до 3 августа. После краткой стоянки с 3 по 7 августа судно снова отправится в рейс — до 17 августа. Далее запланирована стоянка в порту до 28 августа, после чего парусник вновь выйдет в море — до 2 октября. С начала октября и до конца года судно будет находиться в порту.

В общей сложности объём стоянки для двух судов за весь период составит около 392 судодней.

Подрядчик должен обеспечить одновременную безопасную стоянку судов, включая предоставление причальной стенки, подключение к береговому электропитанию, обслуживание электрических сетей, приём и переработку отходов, а также услуги швартовки и бункеровки водой.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



