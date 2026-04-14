Безденежье, эпидемии, ядерная война: уполномоченный по правам человека — о страхах россиян

Владимир Никитин. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
2025 год воспринимался россиянами как непростой, к концу года индекс тревожности вырос на 7%, рассказал уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин во время своего ежегодного доклада в Законодательном собрании 14 апреля.

«В начале года граждане опасались повышения цен, безденежья, потери работы, распространения экстремизма, эпидемии и даже ядерной войны. В конце года индекс тревожности вырос на 7% по сравнению с таким же периодом в 2024 году», — рассказал Никитин. В конце года, по его словам, люди опасались «роста цен на такси и бензин, недоступности ипотеки и киберпреступлений, в основном цифрового мошенничества». 

«Справедливости ради надо сказать, что большинство этих опасений, слава богу, не подтвердились», — сказал уполномоченный по правам человека. Он отметил, что в целом в 2025 году в аппарат уполномоченного поступило 2 603 обращения, что на 3% больше, чем годом ранее.


