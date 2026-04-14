У въехавшего из Польши водителя авто изъяли незадекларированные часы за 12 млн

Фото: пресс-служба областной таможни
Калининградские таможенники обнаружили незадекларированные швейцарские часы стоимостью более 12 млн рублей у водителя легкового автомобиля, въехавшего в Россию из Польши через пункт пропуска Багратионовск. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областной таможни, часы изъяты.

«Дорогостоящие металлические часы 45-летний мужчина надел на руку, а коробка от аксессуара и чек были обнаружены в багажнике авто. Установлено, что водитель является гражданином России и Германии. Он пояснил, что часы не работают, а приобрел он их за 2 тыс. евро», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что речь идёт о коллекционных часах мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом. Корпус и браслет изготовлены из титана.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей.

В таможне напомнили, что физлица могут ввозить наземным транспортом товары на сумму до 500 евро без уплаты пошлин. При превышении лимита необходимо декларировать покупки и оплачивать соответствующие сборы.


© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

