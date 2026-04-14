В центре Светлого заменили памятник защитникам Отечества (фото)

Фото: страница Сергея Бевза ВКонтакте
В Светлом, в саду Памяти на улице Советской, демонтировали памятник ветеранам локальных войн, заменив его на мемориал в честь героев СВО и Великой Отечественной войны. По задумке авторов (они не называются), одна из фигур изображает красноармейца в плащ-палатке с винтовкой с примкнутым штыком, а вторая — экипированного штурмовика с автоматом Калашникова.

О том, что памятник собираются торжественно открыть 17 апреля в час дня, «Новому Калининграду» сообщили знакомые с ситуацией источники. Местные власти отчитались об установке скульптуры еще 1 апреля. Тогда же глава администрации Светловского городского округа Сергей Бевз сообщил, что памятник «значим для нашего округа» и «будет установлен благодаря инициативе жителей, поддержанной в рамках программы инициативного бюджетирования».

«Именно ваше участие и активная позиция позволили воплотить этот проект в жизнь, — написал на своей странице „ВКонтакте“ Бевз. — Сегодня знак уже готов и проходит финальные этапы подготовки к установке и официальному открытию. Это будет важное место памяти и уважения к тем, кто стоял и стоит на защите нашей Родины. Во время официального открытия обязательно поделимся подробностями и расскажем больше об этом памятном знаке».

Напомним, что в Светлом, в районе дома № 21 на улице Советской, ранее был установлен памятник из семи гранитных осколков, посвященный участникам локальных конфликтов СССР и России.


