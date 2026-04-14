Горвласти об окончании отопительного сезона: ждем среднесуточную температуру выше +8°С

Отопительный сезон можно завершать тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться выше +8°С. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«По правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет выше +8°С», — следует из ответа мэрии.

«Калининградтеплосеть» проводит подача тепла по температурному графику в зависимости от температуры воздуха. Сейчас котлы работают на минимальных параметрах, уточнили горвласти.