Роспотребнадзор: более 60% жителей региона ежегодно прививаются от гриппа

В Калининградской области ежегодно от гриппа прививаются более 60% населения. Это позволяет существенно снижать число тяжелых случаев заболевания. Об этом на пресс-конференции в региональном центре ТАСС сообщила руководитель управления Роспотребнадзор по региону Елена Бабура.

«Более 60% ежегодно мы прививаем детей и взрослых против гриппа. И мы видим, что это влияет на эпидемический процесс. То есть из 1 200 случаев лабораторно подтверждённого гриппа мы видим, что только 2% — это заболевшие гриппом люди, которые имели прививку. Мы посмотрели дальше, а кто же из них был госпитализирован в инфекционный стационар? То это единицы», — отметила она.

Глава регионального управления подчеркнула, что среди вакцинированных не фиксируется тяжелого течения болезни и серьезных осложнений.

«Из них нет людей, которые переболели гриппом тяжело и из них нет, у которых заболевание закончилось летальным исходом и которые получили какое-то тяжёлое осложнение в виде, например, пневмонии», — сказала Бабура.

По ее словам, вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения, однако существенно снижает риски.

«Прививка даёт уверенность, что вы не заболеете тяжело, что вы не попадёте в инфекционный стационар, что вам не будут оказывать реанимационную помощь ввиду развития тяжёлой формы заболевания и что ваше заболевание закончится благополучно. В этом вы можете быть уверены, получив прививку от гриппа», — добавила она.

Бабура также отметила, что высокий уровень охвата вакцинацией в регионе сохраняется благодаря приверженности жителей профилактике, несмотря на распространение антивакцинальных настроений.