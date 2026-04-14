Роспотребнадзор: более 60% жителей региона ежегодно прививаются от гриппа

Все новости по теме: Грипп
В Калининградской области ежегодно от гриппа прививаются более 60% населения. Это позволяет существенно снижать число тяжелых случаев заболевания. Об этом на пресс-конференции в региональном центре ТАСС сообщила руководитель управления Роспотребнадзор по региону Елена Бабура.

«Более 60% ежегодно мы прививаем детей и взрослых против гриппа. И мы видим, что это влияет на эпидемический процесс. То есть из 1 200 случаев лабораторно подтверждённого гриппа мы видим, что только 2% — это заболевшие гриппом люди, которые имели прививку. Мы посмотрели дальше, а кто же из них был госпитализирован в инфекционный стационар? То это единицы», — отметила она.

Глава регионального управления подчеркнула, что среди вакцинированных не фиксируется тяжелого течения болезни и серьезных осложнений.

«Из них нет людей, которые переболели гриппом тяжело и из них нет, у которых заболевание закончилось летальным исходом и которые получили какое-то тяжёлое осложнение в виде, например, пневмонии», — сказала Бабура.

По ее словам, вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения, однако существенно снижает риски.

«Прививка даёт уверенность, что вы не заболеете тяжело, что вы не попадёте в инфекционный стационар, что вам не будут оказывать реанимационную помощь ввиду развития тяжёлой формы заболевания и что ваше заболевание закончится благополучно. В этом вы можете быть уверены, получив прививку от гриппа», — добавила она.

Бабура также отметила, что высокий уровень охвата вакцинацией в регионе сохраняется благодаря приверженности жителей профилактике, несмотря на распространение антивакцинальных настроений.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

