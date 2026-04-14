На ремонт искусственной авандюны в посёлке Коса выделяют более 64 млн рублей

На текущий ремонт искусственной авандюны в посёлке Коса выделяют более 64 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Балтберегозащита». Полное название объекта — «Искусственная авандюна в п. Коса на Балтийской косе (южная часть)». Указанный объём финансового обеспечения — 64 014 134 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В июле 2025 года в «Балтберегозащите» сообщали о завершении ремонта искусственной авандюны в указанном посёлке. «Укреплённая авандюна защищает береговую инфраструктуру, земельные участки и дома посёлка от подтоплений во время штормов», — говорилось в сообщении.