На Балтийской косе завершили ремонт искусственной авандюны

В посёлке Коса на Балтийской косе 15 июля завершили ремонт искусственной авандюны. Об этом сообщает «Балтберегозащита».

«Заменили поврежденные геобэги и геотексиль. Восстановили целостность ядра искусственной авандюны и укрепили морской склон волногасящим камнем, — рассказали в учреждении. — Укрепленная авандюна защищает береговую инфраструктуру, земельные участки и дома посёлка от подтоплений во время штормов».

О берегоукрепительных работах на повреждённых участках авандюны сотрудники «Балтберегозащиты» предупредили в своём официальном паблике ещё 20 марта. 28 марта в сообществе «Типичный Балтийск» было опубликовано видео, автор которого заявил, что «из нормальной дюны сделали взлётно-посадочную полосу». Тот же человек сообщил, что на месте, которое разровняла техника, «росли травы, даже в Красную книгу занесённые».

31 марта собственник форта Западного Игорь Колганов сообщил «Новому Калининграду», что предположения, озвученные автором видеоролика, критикующего работы на Балтийской косе, — «фантазия». Он пояснил, что его сотрудники не срезали дюну экскаватором, как об этом сообщали в социальных сетях и в ряде СМИ. В апреле стало известно, что работы на авандюне могут усилить эоловые процессы (перенос частиц ветром, который усиливается в зависимости от скорости ветра — прим. «Нового Калининграда»).