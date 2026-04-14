Мэрия: небольшое количество мест в новых трамваях компенсируется широкими площадками

Небольшое количество сидячих мест в «Корсарах» компенсируется широкими площадками, где легко размещаются детские и инвалидные коляски. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Местная жительница пожаловалось на то, что в новых автобусах и трамваях ширина сидения «рассчитана на 1,5 человека», из-за чего многие пассажиры вынуждены ехать стоя.

Как отметили в мэрии, число мест для сидения в «Корсарах» в зависимости от модификации салона составляет около 30. «Непривычными является часть „полуторных мест“ (взрослый+ребёнок), но компоновка сидений — традиционная. Трамвай — городской транспорт большой вместимости, не предназначен для долгих поездок. Меньшее, чем в прежних вагонах, количество сидячих мест компенсируется широкими площадками, где легко размещаются детские и инвалидные коляски. „Корсары“ низкопольные, что удобно для инвалидов, пожилых и мам с колясками и выгодно отличает их от старых, с высокими ступеньками», — добавили горвласти.

В новых низкопольных автобусах предприятия «Калининград-ГорТранс» также не так много посадочных мест в сравнении со старым транспортом пригородного типа с большим количеством сидений и высокими ступенями. Однако, подчеркивает мэрия, все автобусы имеют сертификат одобрения транспортного средства и соответствуют ГОСТ и СНиП.