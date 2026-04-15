Минпросвещения назвало ориентировочное время выполнения домашних заданий для школьников

Минпросвещения утвердило ориентировочные временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РБК.

Определены нормы для каждого класса:

1-й класс — не более часа;

2–3-й классы — до 1,5 часа;

4–5-й классы — до 2 часов;

6–8-й классы — до 2,5 часа;

9–11-й классы — до 3,5 часа.

Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором. Кравцов подчеркнул, что это не строгие правила, а ориентиры для более сбалансированной нагрузки на школьников: «Понятно, что это некие рекомендации, ориентиры и для учителей, и отчасти родителей».

Ранее Минпросвещения установило единый режим работы школ в учебные дни: уроки должны начинаться не раньше 8:00 и завершаться не позже 19:00, если в школе есть вторая смена. Нулевые уроки и учеба в три смены не допускаются. Уроки пятых и девятых классов должны проводиться только в первую смену.