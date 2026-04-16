В БФУ назвали самые востребованные направления у абитуриентов

В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта самыми популярными направлениями подготовки у абитуриентов остаются медицинские и IT-специальности. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил врио проректора по образовательной деятельности вуза Максим Лисогор.

По его словам, в топе традиционно находится «лечебное дело», а также программы, связанные с информационными технологиями. «Это и прикладная математика, информатика, математическое обеспечение, информационно-компьютерная безопасность. Эти программы, конечно, всегда в топе», — отметил Лисогор.

Стабильный интерес, по его словам, сохраняется и к образовательным программам по экономике, менеджменту и юриспруденции. «Но для меня вот этот вот сохранившийся интерес — это истинная загадка. То есть, мне кажется, рынок труда настолько изменился, уже наверное, перенасыщен он этими специалистами. И неспроста же в 2026 году вот тоже в экспериментальном таком режиме министерство ограничивает количество и платных мест на эти направления подготовки и специальности. Я думаю, что наши абитуриенты этого, конечно, не заметят, потому что мы никогда не набирали ни на экономику, ни на юриспруденцию как-то массово очень много ребят, поэтому наши не заметят» — поделился своим мнением Лисогор.

Отдельно представитель вуза выделил педагогическое образование. По ряду профилей конкурс на эти направления остается высоким. «Отдельные профили в рамках педагогического образования очень популярны, и конкурс там достигает и двадцати, и двадцати пяти человек на место», — подчеркнул Лисогор.