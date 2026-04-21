Опрос: большинство российских школьников хотят стать врачами или айтишниками

Опрос: большинство российских школьников хотят стать врачами или айтишниками

Большинство российских школьников, обучающихся в 4-10 классах, видят свое будущее в сфере информационных технологий, медицины и инженерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса онлайн-панели «Anketolog».

Опрос проводился с 1 по 3 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1 100 детей в возрасте от 10 до 16 лет.

«На вопрос о будущей профессии школьники отвечали в свободной форме. С большим отрывом лидирует IТ-сфера: 18% хотят стать программистами, разработчиками, специалистами по кибербезопасности, робототехнике или искусственному интеллекту», — говорится в сообщении.

На втором месте расположилась медицина: 11% привлекают профессии врача, стоматолога, хирурга и психолога, выяснили аналитики. Замыкают тройку инженеры и технические специалисты (6%), отмечается в исследовании.

В список востребованных профессий также вошли учителя (6%), юристы и сотрудники правоохранительных органов (5%), дизайнеры (4%), научные сотрудники (4%), рабочие специальности (3%), экономисты и финансисты (2%), блогеры (2%). При этом каждый седьмой школьник еще не определился с выбором, следует из данных.

Ранее сообщалось, что в БФУ им. Канта самыми популярными направлениями подготовки у абитуриентов остаются медицинские и IT-специальности. Стабильный интерес сохраняется и к образовательным программам по экономике, менеджменту и юриспруденции.


Самое читаемое:

