В Госдуме назвали число дней отдыха россиян в 2026 году

В 2026 году работающие россияне будут отдыхать в общей сложности 118 дней за счет выходных и праздничных дней, без учета ежегодного отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, в Трудовом кодексе закреплено 14 нерабочих праздничных дней, однако итоговое число выходных ежегодно немного меняется.

«В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих», — отметила Бессараб.

Она добавила, что к этим дням прибавляется оплачиваемый ежегодный отпуск, который при стандартных условиях труда составляет 28 календарных дней. В итоге суммарная доля времени отдыха в течение года достигает примерно 40%, тогда как на рабочие дни приходится около 60%.