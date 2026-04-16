В Госдуме назвали число дней отдыха россиян в 2026 году

Все новости по теме: Выходные
В 2026 году работающие россияне будут отдыхать в общей сложности 118 дней за счет выходных и праздничных дней, без учета ежегодного отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, в Трудовом кодексе закреплено 14 нерабочих праздничных дней, однако итоговое число выходных ежегодно немного меняется.

«В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих», — отметила Бессараб.

Она добавила, что к этим дням прибавляется оплачиваемый ежегодный отпуск, который при стандартных условиях труда составляет 28 календарных дней. В итоге суммарная доля времени отдыха в течение года достигает примерно 40%, тогда как на рабочие дни приходится около 60%.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter