Синоптики: в Калининградской области в конце апреля ожидается затяжное похолодание

В последнюю декаду апреля в Калининградской области ожидается длительное похолодание. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Актуальные данные моделей свидетельствуют о том, что в последние 10 дней месяца можно не только не рассчитывать на тепло, но и готовиться к длительному похолоданию», — говорится в сообщении.



Синоптики связывают это с перестройкой атмосферных процессов над Европой, из-за которой в регион может начать поступать арктический воздух. В первой половине следующей недели температура воздуха днём составит около +11...+13°С, на побережье — до +8...+11°С. Ночью возможны заморозки.

После 22–23 апреля, по прогнозам моделей, вероятна более серьёзная волна холода. Дневные температуры могут опуститься до +5...+8°С, усилится ветер, не исключены смешанные осадки — дождь, крупа и мокрый снег. При этом обильных осадков не ожидается: погода будет скорее холодной и относительно сухой, с кратковременными дождями.

Как отмечают специалисты, на возвращение тёплой погоды в ближайшую неделю рассчитывать не стоит.