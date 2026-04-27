В Гвардейском районе при столкновении двух автомобилей пострадали водители

В Гвардейском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 26 апреля около 20:35 на 7-м километре автодороги Калининград — Знаменск — Гусев — Нестеров. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» 1974 года рождения столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением водителя 1980 года рождения. После удара «Ниссан» съехал в кювет по ходу движения.

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.