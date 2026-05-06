Учёный: сезонное сокращение пляжей для Зеленоградска — привычное явление

Часть центрального пляжа в Зеленоградске после зимы осталась без песка, это привычное сезонное явление, рассказал в интервью радио «Балтик Плюс» доцент научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ им. И. Канта Николай Белов. При этом, по его словам, у проблемы есть и системный характер.

«Сезонное сокращение пляжей для Зеленоградска — явление привычное. Как правило, береговая полоса заметно сужается после осенне-зимних штормов и нагонных явлений. Несмотря на то, что интенсивность штормов смещается, в этом году мы наблюдаем сокращение пляжной зоны по сравнению с прошлым сезоном», — отметил учёный.

При этом, по его словам, у проблемы есть и системный характер, связанный с хроническим дефицитом естественных песчаных наносов. «Ситуацию дополнительно усугубляют берегозащитные сооружения — буны. Выполняя свою основную функцию, они задерживают перенос песка вдоль береговой линии», — рассказал Белов. Он считает, что делать выводы о долгосрочных негативных трендах пока преждевременно, многое прояснится к началу летнего периода.

«Тем не менее, очевидно, что на ряде участков пляжи будут постепенно сокращаться и дальше. Поскольку естественные источники питания песчаным материалом в нашем регионе отсутствуют. Единственным выходом остается искусственная подпитка пляжей», — считает эксперт.

