Борьба за песок: что ждёт пляжи Калининградской области

Калининградские ученые уже много лет изучают ситуацию с пляжами в регионе. Среди них — доцент «Института высоких технологий» БФУ им. Канта Олег Басс и доцент научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ Николай Белов, который около десяти лет вместе со своими студентами проводит измерения наиболее популярных пляжей Калининградской области. «Новый Калининград» пообщался с учеными и руководством «Балтберегозащиты», чтобы выяснить, что они думают по поводу перспектив прибрежных территорий.

Месяц назад экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщил о том, что пляжи Куршской косы увеличились на 8 метров. По словам исследователей-любителей, это был результат влияния на облик морского побережья «сгонных восточных ветров и высокого атмосферного давления (в середине февраля оно держалось на отметке 780 мм рт. ст. — прим. „Нового Калининграда“)».

Пляж на Куршской косе в начале февраля 2025 года, фото: пресс-служба национального парка



Доцент «Института высоких технологий» БФУ им. Канта Олег Басс полагает, что причина столь резкого увеличения пляжа на Куршской косе, скорее всего, связана с временным падением уровня моря, которое действительно может быть обусловлено самыми разными факторами: сгонным ветровым воздействием, распространением атмосферного давления в пределах Балтийского моря. Причем, для значительного увеличения пляжа требуется совсем небольшое понижение уровня моря.

«Пляж — это не только видимая надводная часть, но и пологий подводный береговой склон. Если уровень моря снизится хотя бы на 20 сантиметров, то пляж в тихую погоду может расшириться до 10 метров», — объясняет Олег Басс.

Доцент научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ им. И. Канта Николай Белов также склонятся к тому, что дело в уровне воды. «Море отступило, пляж расширился, — говорит он. — Такое происходит практически ежегодно. Просто в этом году совпало несколько факторов, которые способствовали чуть большему расширению, чем обычно. Весной направление ветра изменится, и мы увидим на Куршской косе вместо условных 32 метров — 25».

Более того, по мнению ученого, в ближайшие годы пляжи национального парка сократятся, и заметно. Причина — масштабные работы по расширению пляжа в Светлогорске. «Важно понимать, что в море — определенное количество песка. Больше его не становится, а потери, пусть и небольшие, происходят постоянно. Что-то уносится течениями, что-то безвозвратно оседает на дно. В результате создается дефицит строительного материала для пляжей», — поясняет ученый.

Классическая схема распределения песка по побережью, по словам Николая Белова, выглядит примерно так: на одном участке берег разрушается, высвободившийся песок переносится течением на другой участок, где образуется широкий пляж. Потом вымывается и он, а песок перемещается дальше.

«Но если в этот круговорот вмешивается человек, то работающая как часы природная система ломается, — продолжает Белов. — Удерживая песок с помощью разного рода конструкций в одном месте, мы не даем ему добраться до другого участка побережья. В Светлогорске, помимо бун (берегозащитные укрепления, установленные перпендикулярно к берегу — прим. „Нового Калининграда“), установлены еще и волноломы — параллельные берегу сооружения. К тому же проект предусматривает строительство променада аж до Пионерского, что предусматривает также сложную систему для улавливания песка. Понятно, что пляж там будет быстро расти и вскоре обгонит по ширине зеленоградский, где волноломов нет. Иными словами, Зеленоградску придется поделиться песком со Светлогорском. На всех строительного материала просто не хватит».

Пляж в Светлогорске, лето 2024 года

Впрочем, по мнению Белова, в этом пляжном сезоне перехватить пляжную инициативу Светлогорску все же не удастся. Процесс накопления и потери песка идет не так быстро. Однако увеличение пляжа в этом городе станет заметным уже предстоящим летом. Равно как и некоторое сокращение пляжа в Зеленоградске. Еще в большей степени «похудеют» пляжи Куршской косы.

«Зеленоградский пляж, несмотря на то, что его фактически сажают на голодный паёк, еще долго сможет быть относительно широким, поскольку буны там делают свою работу, частично компенсируя потери, — говорит Белов. — А вот ничем не защищенные пляжи на Куршской косе, судя по всему, будут истощаться быстрее, чем раньше. Никакого апокалипсиса, конечно, не произойдет, но через пять-десять лет тем, кто привык там отдыхать, судя по всему, придется менять привычки. И это не том смысле, что пляжи там исчезнут совсем. Просто они станут значительно уже, а толщина песка — меньше».

Пляж в пос. Лесной на Куршской косе

Чтобы сохранить пляжи Куршской косы, по мнению ученого, можно было бы построить мощную пескоулавливающую систему и в Зеленоградске. Но это в том случае, если будет соответствующий проект и источник финансирования. «Тогда ситуацию с пляжами можно выровнять, — полагает Николай Белов. — Но опять же это произойдет за счет других участков побережья — ведь строительного материала, еще раз повторюсь, на все пляжи всё равно не хватит. Выход, возможно, в использовании земснарядов, с помощью которых можно извлечь со дна песок, который не может поднять даже самый сильный шторм. Тут важно все очень четко рассчитать, чтобы эффект не оказался кратковременным».

Его коллега Олег Басс подчеркивает, что укрепление отдельных отрезков береговой линии нужно делать с учетом воздействия на прилегающие участки берега. Иначе может произойти то, что случилось, например, в восточной части Зеленоградска, где прямо на авандюне было построено кафе «Монополь». Само здание находится в безопасности, поскольку стоит на бетонном монолите, но стенка, которая установлена для защиты берега на этом месте, по словам Олега Басса, способствует выносу песка с соседних участков. Гидротехники этот эффект называется «низовой размыв».

Ситуация у кафе «Монополь» в восточной части Зеленоградска после зимних штормов

«Давайте, популярно говоря, представим, что волны — это экскаватор, а вдольбереговое течение — транспортерная лента, — говорит ученый. — Взаимодействуя с пологим пляжем или наклонной (желательно проницаемой) стенкой, энергия волны в значительной степени гасится, и вынос пляжевых наносов на „транспортер“ получается незначительным. Если же стенка отвесная, то волны, подходящие под углом к береговой линии, отражаются практически без потери энергии, дополнительно увеличивая скорость вдольберегового течения. В результате волна зачерпывает со дна полный „ковш“ песка и бросает его на „транспортер“, уничтожая пляж и смежный участок берега. Неудивительно, что практически сразу за этой стенкой пляж и берег отступили примерно на 20 метров».

Похожая ситуация, по словам Басса, сложилась в поселке Рыбное в западной окраине Пионерского. «Сейчас там происходит катастрофическое обрушение берега в результате эффекта низового размыва от комплекса берегоукрепительных сооружений в восточной части Светлогорска. Это грозит разрушением территории и зданиям Базы учебных практик БФУ им. Канта, расположенной в поселке Рыбное», — предупреждает ученый.

Пляж в центре Зеленоградска

Что касается зеленоградского пляжа, то он, по мнению Олега Басса, «худо-бедно выживет». Частично — за счет песчаных наносов от размыва отдельных малоценных участков берега, расположенных между мысом Гвардейским и поселком Малиновка, которые перемещаются волнами и течениями в сторону Зеленоградска.

Самый беспроблемный пляж на калининградском побережье, как отмечают ученые, по-прежнему в Янтарном, и лидерство в этом вопросе он, похоже, не уступит еще долго. Одна из причин — деятельность Янтарного комбината, который долгие годы сбрасывал в Балтийское море пульпу — грунт с песком и глиной с карьера предприятия. В пресс-службе Янтарного комбината «Новому Калининграду» рассказали, что от сброса пульпы в море отказались в 2019 году. «Сегодня вскрытие (удаление пустых пород, покрывающих янтареносный пласт) первого уступа производится по технологии автовскрыши — с применением гидравлических экскаваторов с погрузкой грунта в автосамосвалы. Снятый грунт перемещается и разгружается в ранее выработанном карьере», — сообщили в пресс-службе. Изменение технологии, как утверждают на предприятии, минимизировало воздействие на окружающую среду

Тем не менее того строительного материала для пляжей, что комбинат успел сбросить в море за долгие годы своей работы, хватит надолго, считает Николай Белов. Кроме того, в районе Янтарного есть особенности у течения — оно вымывает песок не так активно, как в других местах. «Там есть некоторые проблемные участки, но общей картины они не меняют. Хороших пляжей в Янтарном на наш век хватит», — говорит ученый.

А вот с пляжами Балтийской косы все не так радужно. Шторм «пробивает» в приморских дюнах небольшую «котловину», через которую к морю начинают спускаться люди, причем некоторые — на машинах. «В итоге вместо приморского дюнного комплекса образуется дол выдувания или „проплешина“, — рассказывает Николай Белов. — Но иногда случается и наоборот: человек протоптал дорожку, поработал лопатой, чтобы машина съехала, вырвал траву, чтобы ноги не резала, срубил кустарник, чтобы костер развести, а дальше в дело вступают море и ветер. И уже совсем скоро вокруг маленькой тропинки образуется безжизненное недружелюбное пространство, которое отдыхающим становится неинтересным. Они перемещаются на новое место, чтобы все повторилось вновь».

Десятилетнее измерение наиболее популярных пляжей Калининградской области показало, что почти везде есть тенденция к снижению мощности слоя песка, но на Балтийской косе пляжи истощаются примерно в два раза быстрее, чем в среднем по региону, рассказывает Белов.

Пляж на Балтийской косе

«Намыть пляжи на Балтийской косе, конечно, важно, но еще важнее развить там инфраструктуру, создать условия для туристов, которых становится все больше, и тогда многие проблемы с пляжем решатся сами собой, — говорит ученый. — Впрочем, когда это произойдет, уверен, что сразу найдется масса недовольных. И это объяснимо: многие местные жители, калининградцы, привыкли к определенному стилю отдыха, который можно назвать диким. На разрушенных участках лучше всего сработают простые меры, которые применяются на территории Национального парка — клети, для улавливания песка. Подобные сооружения делает АНО „Старый Люнет“ с волонтерами, но этого явно недостаточно. Нужно организовать потоки отдыхающих, и это задача органов управления. Но если все оставить как есть, Балтийскую косу мы просто потеряем. Это случится, конечно, не скоро. Но сама тенденция не может не настораживать...»

«Новый Калининград» поинтересовался у руководства госпредприятия «Берегозащита», взаимодействует ли организация с представителями науки и использует ли результаты их исследований, когда планирует работы по берегоукреплению. Замдиректора по мониторингу и безопасности «Балтберегозащиты», кандидат географических наук Евгений Бурнашов сообщил «Новому Калининграду», что сотрудники знакомы с учеными.

«„Балтберегозащита“ уже более 50 лет занимается изучением и мониторингом морского побережья Калининградской области как самостоятельно, так и совместно не только с учёными из БФУ, но и из АОИО РАН, КГТУ, МГУ и других научных учреждений России. Безусловно, когда мы планируем работы по берегоукреплению и намыву пляжей, мы используем данные разных исследований, в том числе и опубликованные указанными учеными. Мы соотносим их с имеющимся отечественным и зарубежным опытом», — рассказал Бурнашов.

По его словам, проект по строительству пляжеудерживающих сооружений и намыву пляжа в Светлогорске ещё до проведения государственных экспертиз обсуждался с ведущими учёными в этой области на научно-экспертном Совете по берегозащите в правительстве Калининградской области. По рекомендациям учёных и по результатам математического моделирования были выбраны наиболее оптимальные основные конструктивные решения.

При этом Бурнашев вступает в заочную научную дискуссию с учеными — по его мнению, строительство системы пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске вряд ли приведет к сокращению пляжей в Зеленоградске и на Куршской косе.

«В предположениях не учитывает ряд факторов — таких, как, например, искусственное пополнение бюджета наносов в системе светлогорских сооружений в объеме более 1,5 млн куб. метров песчаного материала, а также достаточно большая удалённость системы сооружений от Зеленоградска и Куршской косы», — говорит замдиректора предприятия.

Кроме того, Бурнашов обращает внимание на другие довольно специфические факторы — изменение современных профилей динамического равновесия подводного берегового склона с выработкой новой относительно устойчивой литодинамической системы движения наносов, которая после насыщения ими будет продолжать при западных ветро-волновых течениях транспортировать наносы вдоль северного побережья Калининградского полуострова с запада на восток в сторону Зеленоградска и Куршской косы. Также предприятие отмечает увеличение общего дефицита наносов, вызываемого защитой берегов в Куликово и других участках между Светлогорском и Зеленоградском, наличие миграции наносов при северных и восточных ветрах с литовской стороны Куршской косы и т.д.

Работы по берегоукреплению в пос. Куликово в марте 2025 года, фото: «Балтберегозащита»

«Другими словами, сокращение пляжей в Зеленоградске и на Куршской косе будет больше связано не со строительством пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске, а с уменьшением общей протяженности незащищенных участков берега Калининградского полуострова, при разрушении которых рыхлый песчаный материал поступает в береговую зону, — считает Евгений Бурнашов. — Закономерность ширины пляжа примерно такая: чем меньше разрушается коренной берег во время штормов, тем уже будут пляжи летом. И наоборот, — чем больше штормами будут размыты берега, тем шире пляжи будут летом. Для морского побережья юго-восточной Балтики такая закономерность — это естественный природный процесс, который происходит уже несколько тысяч лет».

Замдиректора «Балтберегозащиты» считает, что для решения проблемы сохранения пляжей в Калининградской области нужен комплексный подход, учитывающий все факторы и условия, включая даже социально-экономические и природоохранные, такие как воздействие на биоресурсы, рекреационные и другие.

Что касается защиты пляжей в Зеленоградске и на Куршской косе, то, по словам Бурнашева, концепцией развития комплексной системы в будущем предусматривается строительство пляжеудерживающих сооружений с намывом пляжа в Зеленоградске и прикорневой части Куршской косы, общей протяженностью около шести км.

Текст: Кирилл Синьковский, фото из архива Олега Басса, «Балтберегозащита», Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»