В Калининграде 7 и 8 мая планируют провести утренние репетиции Парада Победы

В Калининграде 7 и 8 мая пройдут утренние репетиции Парада Победы. Движение автотранспорта будет ограничено с 7:00 до 13:00.

Движение транспортных средств будет ограничено:

Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

пл. Победы;

ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

Советскому проспекту на участке от ул. Марш. Борзова до проспекта Мира;

проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;

ул. Театральной на всем протяжении;

Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до пл. Победы;

ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;

ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;

ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;