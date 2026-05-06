На проект реконструкции главного входа стадиона «Балтика» выделяют 4,2 млн рублей

На проведение проектных и изыскательских работ для дальнейшей реконструкции главного входа стадиона «Балтика» на проспекте Мира в Калининграде выделяют 4,2 млн рублей. Анонс закупки разместили на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится Государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Полный объём финансового обеспечения — 4 230 313 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О планах обновить входную группу стадиона «Балтика» стало известно в феврале 2024 года. На тот момент в минспорта сообщали, что проект реконструкции находится в процессе согласования. Привести вход «в единый вид с площадью» планировали до конца 2024 года. В марте того же года выяснилось, что при ремонте входной группы стадиона могут демонтировать колонны, так как они имеют «опасные отклонения от осей». «С нашими экспертизами и прочими обстоятельствами, затягивающими работы, загадывать сложно и даже вредно. Мы бы хотели всё сделать в этом году. Как выйдет на практике, сказать не могу», — сообщил тогда «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

Стадион «Балтика» — объект культурного наследия регионального значения. Его построили в 1892 году. Ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк.

