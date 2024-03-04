В Калининграде намерены демонтировать колонны у входа на «Балтику»

При ремонте входной группы стадиона «Балтика» в Калининграде могут демонтировать колонны, так как они имеют «опасные отклонения от осей». Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, который пояснил, что работы будут проводиться по заказу Академии ФК «Балтика».



«В ходе рабочих обсуждений решили более профессионально подойти к ремонту, — сообщил Маслов. — Обследование показало, что состояние несущих конструкций не устраивает [заказчика], там у большей части колонн сильное отклонение от осей и прочее. Если делать, так делать».

Маслов заметил, что проводилось «глубинное обследование» колонн, и все технические решения предлагались именно на его основе.

«Решено было не просто оштукатурить, а обеспечить безопасность и сохранить целостность сооружения, — продолжил чиновник. — Частично колонны будут менять, потому что сделаны они из кирпича и без арматуры. Мы увидели, что тогда не очень богато было с материалами».

Шесть билетных касс (они находятся по обе стороны от входной группы), по словам Маслова, находятся в удовлетворительном состоянии, однако их также придется ремонтировать.

Легенду о том, что колонны входной группы «Балтики» выполнены из колонн Альтштадтской кирхи, Маслов подтверждать не стал, но и опровергнуть не смог.

«Альтштадтскую кирху я помню, ее переосвещали во время Семилетней войны под православную, — вспомнил он. — Но, судя по тому, как эти колонны сделаны... там чуть ли не силикатный кирпич. На сто процентов я не могу утверждать, но вряд ли. Не знаю, как бы эти колонны смогли транспортировать»..

К строительно-монтажным работам, как рассчитывают в Службе, подрядчик приступит уже в этом году.

«С нашими экспертизами и прочими обстоятельствами, затягивающими работы, загадывать сложно и даже вредно. мы бы хотели все сделать в этом году. Как выйдет на практике, сказать не могу», — заключил Маслов.

О том, что проект реконструкции входной группы на стадион находится в процессе согласования, ранее сообщали представители регионального минспорта. В министерстве рассказали, что входная группа будет реконструирована и обновлена внешне по отдельному проекту «с учётом охранного статуса объекта культурного наследия». .

Ранее власти сообщили, что в Калининграде завершается благоустройство территории у стадиона «Балтика». Площадку вымостили плиткой различных цветов и фактуры, установили новые скамейки, разбили клумбы. Вдоль проспекта Мира высадили липовую аллею взамен вырубленных тополей. На территории также появились крупномерные сосны и ели.

Как сейчас выглядит территория, можно посмотреть в фоторепортаже «Нового Калининграда».