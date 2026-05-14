Кратковременные ливни: погода в Калининградской области 14 мая

Днём в четверг, 14 мая, в Калининградской области облачно, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 750 мм, ветер южный, 8 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +13°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +16°C, на востоке региона +18°C, на всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг малооблачно. Температура утром будет на уровне +9,7°C, днём прогреется до +14,5°C, вечером опустится до +12,3°C. Влажность составит 79%, давление — 748 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днём небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+8°С, днём +11...+16°С. Видимость 4-7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём «в Калининграде и области до +15...+17°C (местами до +18°C), у побережья до +12...+15°C, облачно с прояснениями и ожидаются локальные кратковременные ливни, местами возможны грозы и мелкий град/крупа».