Ночью и утром местами туман: погода в Калининградской области 16 июля

Днём в четверг, 16 июля, в Калининградской области облачно с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер северный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +22°C, в центральной части региона, а также в Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полеске до +25°C, на востоке области температура воздуха составит +27°C, осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно и дождливо. Температура утром будет на уровне +18,9°C, днём прогреется до +23,7°C, вечером опустится до +20,5°C. Влажность составит до 87%, давление — 766 мм. Температура воды прогнозируется на уровне +18,3°C.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 3-5 м/с, днем северо-западный, северный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+17°C, днём +22...+27°C. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг вероятны грозы. «Утром потеплеет до +22...+24°С к полудню (у побережья до +20...+22°С), туман и слоистая облачность по области полностью рассеятся к ~8-10ч, далее малооблачно (облачность преимущественно верхнего яруса — перистая), без осадков. Днём в Калининграде и области до +24...+26°С (в континентальной части региона местами до +27°С), у побережья до +21...+24°С, малооблачно (преимущественно перистые облака). Вечером после заката +16...+18°С, ясно/малооблачно», — сообщают синоптики.