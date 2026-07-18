Пешеходный бонус: власти заявили о готовности расширить тротуар у гостиницы «Калининград»

В Калининграде на улице Шевченко собираются расширить тротуар в районе гостиницы «Калининград», где сейчас подрядчик комитета городского хозяйства занимается заменой теплосетей. О том, что на указанном участке собираются навести порядок, «Новому Калининграду» рассказал председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Там, где сейчас работают коллеги, — указал на раскоп Романов, — была стоянка. Парковочное пространство мы попытаемся сохранить, но вы посмотрите на этот участок пешеходной зоны. Он весь в разновысотных уровнях. В некоторых местах он был сужен. Сначала мы сделаем нормальную пешеходную связь и велосвязь, а потом уже по остаточному принципу будем смотреть, что делать с парковкой».

Романов добавил, что на указанном участке власти решили заняться реконструкцией с прицелом на запуск по улицам Шевченко и Фрунзе трамвайного движения.

«Здесь будет трамвайная инфраструктура, — продолжил Романов. — Этот объект у нас находится в высокой стадии готовности. Здесь будут созданы приподнятые платформы. Также эта будущая трамвайная инфраструктура будет увязана с велоинфраструктурой. Это будет или в этом, или в следующем году».

Ранее в мэрии сообщали, что трамвайные платформы на ул. Шевченко появятся после капремонта 650-метрового отрезка трамвайных путей (от гостиницы «Калининград» до Дворца бракосочетаний). Реализовать этот проект власти собирались в 2028-2030 годах.