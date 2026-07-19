Проект строительства штрафного изолятора в ИК-8 Калининграда прошел экспертизу

Проект строительства здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа на территории исправительной колонии № 8 в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.

Объект планируют построить на территории ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области на проспекте Победы, 205. В качестве экспертной организации выступило Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России». Проектную документацию подготовили компании «Восточно-Сибирская проектная компания» из Красноярска и «Центр инженерных изысканий». Застройщиком указано УФСИН России по Калининградской области. Положительное заключение было выдано 17 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.