Проект строительства штрафного изолятора в ИК-8 Калининграда прошел экспертизу

Все новости по теме: Исправительная система
Проект строительства штрафного изолятора в ИК-8 Калининграда прошел экспертизу

Проект строительства здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа на территории исправительной колонии № 8 в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.

Объект планируют построить на территории ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области на проспекте Победы, 205. В качестве экспертной организации выступило Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России». Проектную документацию подготовили компании «Восточно-Сибирская проектная компания» из Красноярска и «Центр инженерных изысканий». Застройщиком указано УФСИН России по Калининградской области. Положительное заключение было выдано 17 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter