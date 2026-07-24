Облачно и дождливо: погода в Калининградской области 24 июля

Днём в пятницу, 24 июля, в Калининградской области облачно, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +20°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу на побережье ожидается +17°C, в центральной части региона, а также в Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полеске до +20°C, на востоке области температура воздуха составит +21°C, умеренный дождь прогнозируется на побережье и в центральной части региона, на востоке обещают небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу облачно и дождливо. Температура утром будет на уровне +16°C, днём прогреется до +19,1°C, вечером опустится до +17°C. Влажность составит до 89%, давление — 756 мм. Температура воды прогнозируется на уровне +17,5°C.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью местами туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15°C, днём +18...+21°C. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу возможны дожди. «Утром потеплеет до +16...+18°С к полудню, облачно с прояснениями, местами периодические дожди. Днем до +17...+19°С (местами до +20°С), у побережья, на западе региона в первой половине дня местами возможны дожди, далее переменная облачность и после обеда (~13-14ч) осадки маловероятны, на остальной части области — облачно с прояснениями и ожидаются локальные дожди/ливни, возможны грозы. Вечером похолодает до +13...+15°С после заката (у побережья +14...+16°С), переменная облачность/малооблачно», — сообщают синоптики.