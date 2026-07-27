Вероятны грозы, град и шквалы до 15-20 м/с: погода в Калининграде 27 июля

В понедельник, 27 июля, в Калининграде, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха днём +21°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 1 до 7 м/с с порывами до 16 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление достигнет отметки 752 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: +17.6°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 10 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +18°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +17°С. На остальной территории региона днём +19...+20°С, ночью — +14...+15°С. В течение суток везде пройдут умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода, сильный дождь и гроза. Утром температура воздуха достигнет отметки +17,5°С, днём потеплеет до +19,3°С, вечером похолодает до +16°С. Влажность — до 85%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду с дождём, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха днём +17...+21°С. Видимость 4-7 км, в дожде местами 500-1000 м. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» дали неофициальный конвективный прогноз на 27 июля.

«Допустимый риск для Калининграда и всей области связан с вероятностью гроз утром и днём понедельника с риском шквалов до 15-20 м/с, локального выпадения града диаметром до 1-2 сантиметров, а также с низкой вероятностью формирования смерчей», — говорится в сообщении.

В Калининграде, на западе региона и побережье мощная кучево-дождевая облачность с локальными грозами будет наблюдаться примерно до 13-15 часов, на востоке региона до 16-17 часов. Ячейки будут смещаться в утренние и дневные часы со скоростью порядка 35-40 км/ч в северо-восточном направлении.

Днем воздух прогреется до +17...+19°C (в континентальной части области до +20...+21°C), в первой половине дня будет облачно с прояснениями, после 16-17 часов ожидается переменная облачность.