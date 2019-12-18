Стадион «Калининград» планирует зарабатывать на нейминге и оперных концертах

Стадион «Калининград» планирует зарабатывать на нейминге и оперных концертах
Виталий Невар / Новый Калининград
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Руководство стадиона «Калининград» рассчитывает заключить с какой-либо компанией контракт, который позволит зарабатывать на торговле дополнительным именем арены. Об в среду,, 18 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявила директор стадиона Анна Мусевич.

«Это всемирная практика, когда продается нейминг, и мы в принципе открыты к этому предложению, с некоторыми компаниями мы начали вести переговоры, — заявила Мусевич. — Это достаточно хорошая поддержка и для самого стадиона, потому что возможность продать имя стадиона дает финансовую поддержку для его эксплуатации и развития каких-то новых направлений по его использованию».

По словам руководителя спортивного сооружения, соответствующий контракт может быть заключен на срок от до 3 до 5 лет. При этом заинтересованной фирме надо быть крупной.

Мусевич также рассчитывает, что стадион будет получать доходы от проведения концертов. Потенциальные организаторы, по ее словам, звонят «каждый месяц», но «в основном из России». «Мы надеемся, что нас будут и поп-певцы, и рок, и оперные», — добавила Мусевич.

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