Алиханов: можем компенсировать кондитерам пошлины на сахар из бюджета области

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Алиханов: можем компенсировать кондитерам пошлины на сахар из бюджета области

Механизм оперативной компенсации дополнительных расходов калининградских кондитерских компаний после введения пошлин на сахар с 1 января 2020 года пока не согласован и продолжается обсуждение его формы. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Мы работаем над проектом постановления. Есть два варианта: либо погружать в механиз постановления 1275 (субсидии резидентам ОЭЗ на „поддержку рынка труда“, — прим. „Нового Калининграда“), либо погружать в отдельное постановление. На мой личный взгляд, правильней было бы его погрузить в отдельное постановление», — сказал Алиханов.

По его словам, сейчас законодательство об ОЭЗ в Калининградской области предполагает, что федеральные компенсации за ухудшение условий ведения бизнеса в области по периодичности «вообще не обусловлен ничем». Если согласование механизма оперативного субсидирования кондитеров затянется, то область рассматривает возможность компенсировать дополнительные расходы бизнеса из своего бюджета, а потом предъявлять эти расходы Москве к возмещению. «Мы вынуждены будем это делать, потому что мы не можем поставить бизнес на грань закрытия», — отметил Алиханов.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как инициатива Правительства РФ на уровне Евразийского экономического союза обернулось угрозой закрытия калининградской кондитерской отрасли.
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