Путин о санкциях Евросоюза: наша экономика адаптировалась, а рубль укрепился

Владимир Путин считает, что отмена экономических санкций со стороны стран Евросоюза положительно бы сказалась на развитии мировой торговли, но российская экономика уже адаптировалась к новым условиям. Об этом президент сообщил в четверг, 19 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции.



«Лучше, конечно, избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности. Это наносит колоссальный ущерб мировой торговле и мировой экономике. <...> Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам. А национальная валюта, между прочим, стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями [цен] на энергоносители. В этом смысле происходит определенное „отстегивание“ нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти», — заявил Путин.

По словам главы государства, убытки Евросоюза из-за введения санкций составили порядка 50 млрд евро. «Потери большие. За ними стоят на просто деньги, суммы какие-то — рабочие места стоят в том числе, потеря рынков — в том числе и российского рынка», — отметил Путин.

Для России санкции имели как отрицательные последствия, так и «очевидные плюсы», в числе которых — развитие сельского хозяйства, появления в стране вертолетного моторостроения и производства двигателей для судов, а также «огромный рывок в сфере обороны».