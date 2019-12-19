Путин: доходы населения стали «немножко» расти

Путин: доходы населения стали «немножко» расти
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

Президент РФ Владимир Путин признал, что в последние годы благосостояние населения ухудшалось, но во второй половине 2019 года стало улучшаться. Об этом глава государства заявил в четверг, 19 декабря,

«Это очень плохо, это одна из наших проблем», — заявил Путин, говоря о падении доходов. По его словам, в 3-м квартале текущего года зарплаты и реальных доходы стали «немножко» расти, но этого недостаточно.

«Мы будем над этим работать», — пообещал президент. При этом он отметил, что рост должен быть за счет производительности труда, а не раздачи денег.

По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения Калининградской области выросли на 8,2%, а среднедушевые денежные доходы на 7,4%.

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